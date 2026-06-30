Женщина устроила скандал туристке, на которую засмотрелся ее муж на пляже в Сочи

На пляже в Сочи женщина устроила скандал туристке, на которую засмотрелся ее муж

В Сочи женщина устроила скандал туристке в «откровенном» купальнике, на которую долго смотрел ее муж. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел на одном из сочинских пляжей. Женщине не понравилось, что ее муж долго смотрел на другую отдыхавшую там женщину. Дождавшись, пока супруг уйдет поплавать в море, она подошла к «сопернице» и начала с ней скандалить.

Разгневанная женщина кричала, что раздельный купальник туристки якобы является неправильным для появления на пляже и призывала ее носить слитный, ссылаясь на то, что по пляжу ходят дети и чужие мужья. Отдыхающая записала диалог с агрессоршей на видео.

«Вы видели купальник свой, видели, как он выглядит со стороны?» — вопрошала скандалистка.

До этого юрист рассказал, насколько законны в России нудистские пляжи. Само по себе нахождение без одежды состава правонарушения не образует, поэтому требовать разрешения тут не от кого и не на что, однако все меняется, если это происходит на глазах у детей.

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