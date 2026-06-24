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Общество

Юрист рассказал, насколько законны в России нудистские пляжи

Юрист Русяев: загорать голым на пляже в России не запрещено
Shutterstock/Josep Curto

В российском законодательстве официально не существует нудистских пляжей, но загорать голым на пляже не запрещено. Об этом заявил «Газете.Ru» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Отдельного федерального закона, который запрещал бы наготу на пляже или, наоборот, наделял какой-либо берег статусом нудистского, в России нет. Само по себе нахождение без одежды состава правонарушения не образует, поэтому требовать разрешения тут не от кого и не на что. Чаще всего вспоминают статью 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Но ее состав предполагает нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу, сопровождаемое нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам либо повреждением чужого имущества. Если человек просто загорает голым и ничего из перечисленного не делает, под эту статью его поведение не подпадает. Это подтверждают и ответы органов внутренних дел на подобные запросы», — пояснил Русяев.

По его словам грань появляется в тот момент, когда обнажение происходит на общем пляже среди семей с детьми, на просьбы прикрыться человек отвечает отказом и ведет себя вызывающе. Тогда действия квалифицируют как мелкое хулиганство.

«Тому, кто загорает голым на обычном пляже, при поступлении жалобы обычно грозит профилактическая беседа с участковым. Если он отказывается прикрыться и присутствуют признаки хулиганства, возможен штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток. Уголовная статья 135 о развратных действиях всплывает в обсуждениях, но требует действий соответствующего характера в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет, и обычное нахождение без одежды под нее не подводят», — сказал Русяев.

Юрист добавил, что большинство пляжей находится в муниципальной или государственной собственности, и порядок пользования ими устанавливают местные власти.

«Регион или муниципалитет вправе обозначить зону и правила поведения на ней, а частная база отдыха или отель могут прямо предусмотреть нудизм в правилах посещения и отвечать за их соблюдение. Придать берегу общефедеральный правовой статус нудистского местная власть не может», — заключил Русяев.

Ранее россиян предостерегли от присвоения находок на пляже.

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