Жителей Запорожской области призвали ограничить энергопотребление

В Запорожской области продолжаются активные восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, которые пострадали в результате очередных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жителям региона необходимо временно ограничить энергопотребление, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал местных жителей ограничить использование мощных электроприборов (электроплит, кондиционеров, бойлеров). По его словам, это поможет специалистам быстрее сбалансировать энергосистему и избежать повторных аварийных отключений.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о введении временных ограничений электроснабжения. По словам чиновника, эти меры нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что энергетическая инфраструктура республики получила повреждения в результате ударов ВСУ. По его словам, по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов уточнил, что они будут проводиться точечно и по необходимости.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.