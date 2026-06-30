В Монако раскрыли приоритетную версию покушения на Ермолаева

Версия, согласно которой к покушению на бизнесмена Владимира Ермолаева в Монако причастна Служба безопасности Украины (СБУ), является приоритетной в рамках расследования. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что Ермолаев отказался от гражданства Украины, а против него были введены санкции со стороны Киева. По данным издания, взрыв мог быть «предупреждением», а не преднамеренным покушением.

Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения. Что о нем говорят и какие детали удалось выяснить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции возмутились из-за возможной причастности Украины ко взрыву в Монако.