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Общество

Израиль поднял два истребителя в ответ на случайное сообщение о захвате самолета

RMF FM: пилот LOT случайно заявил о захвате самолета, Израиль поднял истребители
Shutterstock

Пилот польской авиакомпании LOT случайно сообщил о захвате самолета, ВВС Израиля подняли в небо истребители. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

В публикации отмечается, что самолет летел из Варшавы в Тель-Авив. Пилот самолета случайно объявил тревогу, сообщив об угоне самолета, в результате чего израильские ВВС подняли два истребителя.

Пассажирский самолет был направлен в болгарский Бургас.

По информации радиостанции, сообщение о захвате самолета было подано, когда самолет находился в воздушном пространстве Турции. Тревога была отменена после переговоров с диспетчерскими службами.

Израильская сторона сочла ситуацию очень необычной и опасной, начав расследование по факту произошедшего.

В мае самолет авиакомпании SunExpress, который выполнял рейс из английского Бристоля в Анталью, аварийно сел в аэропорту «Лондон-Станстед» после информации о бомбе на борту. После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным.

Ранее россиянка поссорилась с мужем в аэропорту и заявила о бомбе в самолете.

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