Летевший в Анталью самолет экстренно сел в Лондоне из-за «бомбы»

DHA: летевший в Анталью самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании SunExpress, который выполнял рейс из английского Бристоля в Анталью, аварийно сел в аэропорту «Лондон-Станстед» после информации о бомбе на борту. Об этом сообщает агентство DHA.

«После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным», — говорится в публикации.

По данным агентства, сигнал о возможной угрозе поступил вскоре после взлета лайнера. Экипаж решил экстренно посадить борт в аэропорту «Лондон-Станстед».

На месте провели необходимые проверки и досмотр самолета.

В США рейс Frontier Airlines из города Колумбус вынужденно сел в международном аэропорту Атланты после того, как пилоты сообщили о возможном захвате самолета. Пассажир в передней части самолета угрожал другому человеку и утверждал, что на борту находится бомба. Воздушное судно оставалось на земле почти два часа, прежде чем группа спецназа поднялась на борт и вывела пассажира.

Ранее россиянка поссорилась с мужем в аэропорту и заявила о бомбе в самолете.