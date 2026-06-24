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Общество

Курьер-мигрант изнасиловал женщину на парковке и пытался сбежать на родину

В Британии курьер получил срок за изнасилование пьяной женщины
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании осудили курьера-иностранца, который надругался над женщиной. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел на автостоянке около больницы. По данным издания, пострадавшая обратилась в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Она также неустойчиво держалась на ногах, и, когда мигрант увидел ее, схватилась за стену.

Воспользовавшись ее состоянием, пакистанец схватил ее, силой прижал к капоту и изнасиловал. Спустя некоторое время на месте ее обнаружил прохожий.
Пострадавшая смогла опознать машину, на капоте которой позже нашли отпечатки ее пальцев.

Спустя два дня после произошедшего пакистанца арестовали. Во время обысков у него обнаружили билет на родину в один конец. Известно, что в Великобритании он мог находиться легально до 2028 года.

Суд приговорил его к восьми годам и трем месяцам лишения свободы. Дополнительно он останется под наблюдением полиции еще на три года после освобождения.

Ранее мигрант приставал к несовершеннолетней в метро Москвы и пытался познакомиться.

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