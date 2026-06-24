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Общество

Мужчина похитил и изнасиловал четырехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее отцу

В Индии мужчина изнасиловал девочку ради мести ее отцу
TOI

В Индии мужчина похитил и надругался над четырехлетней девочкой, чтобы отомстить ее отцу за проигрыш на выборах. Об этом сообщает The Times of India.

Ребенок приехал вместе с родителями в деревню, чтобы навестить больного дедушку. В какой-то момент девочка пропала, спустя три дня ее нашли без признаков жизни в безлюдном месте.

По данным полиции, к преступлению причастны двое мужчин. Главный подозреваемый, 45-летний мужчина, скрылся, его подельник был арестован и признался в содеянном. Выяснилось, что злоумышленник испытывал неприязнь к отцу девочки. Они участвовали в выборах на пост главы сельской администрации, и мужчина проиграл. Решив отомстить, он вместе с напарником похитил одного из четверых детей семьи и после изнасилования расправился с девочкой.

До этого в Индии таксист изнасиловал 11-летнюю девочку и бросил на обочине дороги.

Ранее преступник с друзьями изнасиловал 14-летнюю школьницу и получил пули в обе ноги.

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