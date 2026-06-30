Мужчина схватил девушку за ягодицы в Уфе и скрылся

В Уфе девушка обвинила прохожего в том, что он схватил ее за ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел накануне. По словам девушки, когда она возвращалась домой, случайный прохожий неожиданно начал распускать руки и схватил ее за ягодицы — от неожиданности она впала в ступор.

Затем девушка достала телефон и стала снимать злоумышленника со спины, выкрикивая оскорбления и призывая повернуться к ней. Однако мужчина скрылся.

До этого незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро. Она обратилась в полицию. Во время судебных разбирательств незнакомец заявил, что это якобы было случайностью. В результате мужчину арестовали на 15 суток.

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