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Общество

Незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро

В Москве мужчину арестовали за приставания к девушке в метро
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина попал под арест после домогательств в отношении женщины в метро Москвы. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на станции «Царицыно». Вечером девушка шла по подземному переходу станции, но в какой-то момент почувствовала, как кто-то ущипнул ее за ягодицы.

Она обратилась в полицию. Во время судебных разбирательств незнакомец заявил, что это якобы было случайностью. В результате мужчину арестовали на 15 суток.

По данным канала, этот случай стал седьмым из числа подобных в московском метро за последнюю неделю.

Недавно под арест отправили другого пассажира метро. На станции «Рижская» мигрант вплотную подошел к несовершеннолетней и стал приставать. В беседе с правоохранителями он заявил, что просто таким образом хотел познакомиться с понравившейся девушкой.

Еще один пассажир, который приехал в столицу из Татарстана, подошел к девушке на «Кунцевской» и схватил за ягодицы. Произошедшее он назвал случайностью.

Ранее «учитель года» показывал девочкам половой орган в метро Москвы и получил срок.

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