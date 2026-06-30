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Сантехник на велосипеде схватил москвичку за грудь

В Москве сантехник на велосипеде схватил незнакомку за грудь
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве сантехник на велосипеде схватил незнакомую девушку за грудь во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Вечером 27 июня примерно в 17 часов Жалилов А., который работает в Москве сантехником, двигался на велосипеде по тротуару и схватил за грудь незнакомую девушку. Москвичка написала заявление в полицию», – говорится в публикации.

По данным канала, на суде нарушитель заявил, что в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что сантехник состоит в браке. После произошедшего его отправила на 15 суток в спецприемник.

До этого в городе Бердске Новосибирской области водитель расстрелял пассажира Nissan на проезжей части. По версии следствия, 21 марта 2026 года водитель подошел к иномарке и четыре раза выстрелил в пассажира. Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов. После этого нападавший скрылся.

Ранее суд оштрафовал водителя за популярную наклейку питбуля.

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