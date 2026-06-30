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Общество

Лантратова заявила, что гибели младенца от удара ВСУ в Подмосковье нет никакого оправдания

Лантратова: гибель младенца в Егорьевске не имеет оправдания
Григорий Сысоев/РИА Новости

Гибели шестимесячного ребенка от удара Вооруженных сил Украины по частному дому в подмосковном Егорьевске нет никаких оправданий. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — написала она.

Омбудсмен отметила, что власти продолжают фиксировать обстоятельства произошедшего во взаимодействии с профильными ведомствами и добиваться всестороннего и прозрачного расследования.

Она подчеркнула, что ситуация с пострадавшими также находится на контроле.

Шестимесячный ребенок погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В частный дом, в котором находилась семья из четырех человек, попал дрон — начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Погибшие в результате прилетов есть также в Тверской и Белгородской областях. Что известно о ночных ударах по Подмосковью и другим регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ высказались об ударе ВСУ по Егорьевску.

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