В МИД высказались об ударе ВСУ по Егорьевску, где погиб младенец

Ночная атака украинских беспилотников на подмосковный Егорьевск, в результате которой погиб шестимесячный ребенок, является военным преступлением киевского режима. Россия продолжит наносить удары по боевикам Украины и обеспечит максимальную защиту гражданского населения страны. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Именно европейцы являются основным движущим фактором, который позволяет Киеву совершать террористические акты. Речь идет именно о такой конфигурации. Поэтому со стороны России, бесспорно, будут предприниматься действия, связанные с максимальной защитой гражданского населения. Мы имеем дело с беспредельщиками и военными преступниками, для которых нет каких-либо норм или правил», — указал дипломат.

Мирошник добавил, что Россия в рамках СВО продолжит нанесение ударов по украинским боевикам, которые используют предоставленные военно-технические возможности для совершения военных преступлений и организации террористических актов.

«Убийство гражданского человека, тем более ребенка, тем более очень маленького ребенка, является военным преступлением. Это существенное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права», — заключил посол.

Шестимесячный ребенок погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В частный дом, в котором находилась семья из четырех человек, попал дрон — начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Погибшие в результате прилетов есть также в Тверской и Белгородской областях. Что известно о ночных ударах по Подмосковью и другим регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было раскрыто число украинских БПЛА, сбитых в Московской области за ночь.