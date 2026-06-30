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Общество

Минздрав РФ опроверг планы по запрету рекламы фастфуда

РИА: проект комплекса мер по борьбе с ожирением проходит обсуждение в Минздраве
StockLab/Shutterstock/FOTODOM

Проект комплекса мер по борьбе с ожирением в России еще обсуждается Минздравом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проект комплекса мер по борьбе с ожирением в настоящее время проходит межведомственное обсуждение, в рамках которого могут происходить определенные корректировки. Поэтому говорить о каких-то конкретных его составляющих пока преждевременно», — сказали в ведомстве.

До этого издание Shoppers со ссылкой на проект комплекса сообщало, что Минздрав предложил запретить рекламу фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара с 7:00 до 22:00. Кроме того, как выяснили журналисты, предлагается запретить называть такие продукты «безопасными» для здоровья.

26 июня биохимик, консультант по питанию Алена Бергер заявила, что проблема лишнего веса, гиподинамии и неправильного питания заключается в недостаточной осведомленности населения о последствиях такого образа жизни. В частности, многие не задумываются о том, что среди детей с хроническими заболеваниями и детей с инвалидностью часто наблюдается ожирение.

Ранее стало известно, что лишний вес имеют более половины россиян.

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