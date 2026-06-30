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Общество

Пострадавшего при взрыве в Монако олигарха Ермолаева доставили в больницу Тулона

Nice-Matin: пострадавшего при взрыве Ермолаева перевезли из Ниццы в Тулон
Alexandre Dimou/Reuters

Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал в результате взрыва в Монако, доставили на вертолете в больницу Тулона. Об этом сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на источники.

По данным журналистов пострадавшего доставили в Тулон из Ниццы с помощью вертолета скорой помощи.

«Его (Ермолаева — «Газета.Ru» партнерша пережила операцию», — говорится в материале.

Вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями, еще четверо человек получили легкие ранения. СМИ полагают, что пострадавшие — украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали предполагаемую причину покушения на Ермолаева в Монако.

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