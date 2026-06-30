Россиянам назвали самые лояльные страны Шенгена в 2026 году

OneTwoTrip: через Ереван и Кувейт можно улететь в Европу за вменяемые деньги

Европейские каникулы для туристов из России остаются реальным сценарием. Логистика стала сложнее, но шенгенские визы выдаются, а самолеты летают. Об актуальных правилах и маршрутах «Газете.Ru» рассказали эксперты OneTwoTrip.

На текущий момент «щедрая пятерка» стран — Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция.

«Франция — фаворит для тех, кто хочет мультивизу на полгода и более. Минус — сложно поймать слот. Италия — стабильный вариант на 3–6 месяцев, но строги к выпискам. Эксперты советуют показывать остаток от 350 тыс. рублей на человека. Испания рассматривает заявления за 10–15 дней, но чаще выдает визы строго под даты. Венгрия — минимум отказов, но визу дадут под оплаченные отель и перелет. Греция требует предоплату проживания (хотя бы 30%)», — отмечают эксперты.

Важный тренд 2026 года: Германия, Франция, Чехия и Польша прекратили принимать пятилетние небиометрические паспорта. Для въезда нужен только 10-летний загранпаспорт с чипом.

Прямого сообщения с Европой нет, поэтому нужно выбирать транзит.

Стамбул — классика: огромный выбор рейсов, но дорого. Ереван — народный и бюджетный: много рейсов лоукостеров, но аэропорт перегружен, закладывайте 3–4 часа на стыковку. Баку — золотая середина: современный аэропорт, цены ниже стамбульских, но география полетов уже. Кувейт — главный хит лета-2026: лоукостер Jazeera Airways летает из Москвы и Сочи в Милан, Прагу, Будапешт по выгодным ценам. Транзитная виза не требуется.

«Через Кувейт можно улететь в Европу за вменяемые деньги, но будьте готовы к строгим правилам по багажу», — предупреждают эксперты.

Аналитики рекомендуют следующий алгоритм:

Если в запасе 2–3 месяца и нужна долгая виза — выбирайте Францию или Италию. Если отпуск уже в июле — Венгрию или Испанию.

2. Показывайте живые выписки и солидный остаток.

3. Комбинируйте билеты: долетите до Кувейта или Еревана, а оттуда отдельным бронированием — лоукостером в Европу.

Помните: прямого въезда по шенгену из РФ нет в страны Балтии, Польшу, Чехию и Финляндию. Но внутри зоны после паспортного контроля перемещаться можно свободно.

«Европа доступна тем, кто готов потратить время на планирование и не боится новых маршрутов», — резюмируют эксперты.

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