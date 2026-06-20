Бывшего и.о. министра культуры Украины обвинили в вывозе уклонистов за границу

Бывший и.о. министра культуры Украины обвиняется в содействии незаконной переправке за границу восьми уклонистов. Об этом сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Имя экс-чиновника, которому предъявлено обвинение, он не назвал, однако украинские СМИ предположили, что речь идет о Ростиславе Карандееве.

Кравченко уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту выезда за границу восьми военнообязанных украинских граждан, которые формально числились участниками музыкального коллектива.

Сначала пограничники отказывались выпустить их из страны даже при наличии документа об участии в концертной деятельности, но потом Госпогранслужба получила письмо из министерства культуры с просьбой от имени и.о. главы ведомства не препятствовать выезду «музыкантов». Все эти мужчины до сих пор не вернулись на родину.

Ростислав Карандеев был депутатом Киевсовета II, III и IV созывов, с 2015 года стал замминистра культуры и информационной политики Украины, а в 2023-2024 годах временно исполнял обязанности министра.

Ранее на Украине военный ВСУ пытался за $20 тысяч вывезти уклониста в Молдавию.