Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бывшего и.о. министра культуры Украины обвинили в вывозе уклонистов за границу

Генпрокурор Украины: бывшего и.о. главы минкульта обвинили в помощи уклонистам
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший и.о. министра культуры Украины обвиняется в содействии незаконной переправке за границу восьми уклонистов. Об этом сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Имя экс-чиновника, которому предъявлено обвинение, он не назвал, однако украинские СМИ предположили, что речь идет о Ростиславе Карандееве.

Кравченко уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту выезда за границу восьми военнообязанных украинских граждан, которые формально числились участниками музыкального коллектива.

Сначала пограничники отказывались выпустить их из страны даже при наличии документа об участии в концертной деятельности, но потом Госпогранслужба получила письмо из министерства культуры с просьбой от имени и.о. главы ведомства не препятствовать выезду «музыкантов». Все эти мужчины до сих пор не вернулись на родину.

Ростислав Карандеев был депутатом Киевсовета II, III и IV созывов, с 2015 года стал замминистра культуры и информационной политики Украины, а в 2023-2024 годах временно исполнял обязанности министра.

Ранее на Украине военный ВСУ пытался за $20 тысяч вывезти уклониста в Молдавию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!