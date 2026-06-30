У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов региона Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр GFZ.

Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в районе острова Новая Британия с координатами 5,71 градуса южной широты и 151,01 градуса восточной долготы.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

28 июня спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что в результате подземных толчков не выжили 1450 человек, в больницах страны находятся 3150 человек. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года».