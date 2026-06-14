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Общество

Двух сестер без признаков жизни нашли в российском озере

В Тульской области в озере нашли двух сестер без признаков жизни
МЧС России

В Тульской области в озере обнаружили двух девочек в возрасте семи и девяти лет без признаков жизни. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на озере Восьмерка вблизи поселка 8 Марта Узловского района. Из воды достали двух девочек без признаков жизни, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Отмечается, что место не было оборудовано для купания.

Telegram-канал Myslo сообщает, девочки были сестрами. Предварительно, они пошли гулять вместе с младшим братом и решили искупаться. В какой-то момент они ушли под воду и мальчик побежал за помощью, однако было уже поздно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мальчика без признаков жизни обнаружили в надувном бассейне в Дагестане.

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