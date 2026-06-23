В Екатеринбурге мужчина без признаков жизни всплыл в реке на глазах у людей

В Екатеринбурге местные жители обнаружили мужчину без признаков жизни в Исети

В Екатеринбурге в реке обнаружили мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает Е1.

О ситуации стало известно после того, как утром его заметили местные жители, проходившие мимо реки Исета.

По данным Ural Mash, в реке нашли 20-летнего молодого человека. Юноша отправился на «Ночи музыки», там употребил много алкоголя. В какой-то момент он якобы нырнул в реку, но не смог выбраться из нее самостоятельно.

Специалисты некоторое время вели поиски, но спустя четыре дня мужчина всплыл возле моста, где его и обнаружили.

На место выехали сотрудники Следственного комитета. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

До этого в Ингушетии завершились поиски мальчика, который ушел на дно реки. В водоеме он оказался после того, как бросился спасать своего друга. Поиски заняли почти восемь дней, в них участвовали более 500 человек. Школьника нашли без признаков жизни.

Ранее восьмилетняя девочка ушла под воду на реке в Башкирии.