«Уходят безнаказанными»: Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил на XIV Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), высказав сразу несколько предложений по изменению уголовного кодекса и системы воспитания молодежи. Среди них — инициативы о снижении возраста уголовной ответственности, возрождении пионеров и комсомола, а также о замене «Разговоров о важном» уроками мужества.
Одним из главных заявлений Бастрыкина стало предложение снизить возраст наступления уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений с 14 до 12 лет.
Подростки стали чаще совершать тяжкие преступления
«С одной стороны, глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12–13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными», — глава СК объяснил свою позицию.
Бастрыкин раскритиковал тот факт, что в ноябре 2025 года Госдума поддержала законопроект о снижении возраста привлечения к ответственности за совершение диверсий до 14 лет, а не до 12, как предлагали в Следственном комитете. По его словам, это позволяет некоторым детям «уходить безнаказанными». Он также привел в пример Англию, в которой уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает с 10 лет.
Председатель Следственного комитета рассказал, что в 2025 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 21%, достигнув 12 687 случаев. В суды направили 10 465 уголовных дел, обвиняемыми по которым проходили подростки. А за январь-март 2026 года преступления совершили 6,27 тысячи несовершеннолетних.
Среди прочих преступлений, в 2025 году произошли шесть нападений учеников на школы и другие учебные заведения, а также 18 случаев приготовления к ним. В 2026 году возбуждены восемь уголовных дел о нападениях на школы. Для решения проблемы Бастрыкин предложил нанимать на должности заместителей директоров по воспитательной работе ветеранов СВО:
«Во-первых, это мужчины. Потому что, как правило, директора — это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах специальной операции».
Также председатель СК поддержал предложение ввести уголовное наказание для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Сейчас за это предусмотрена только административная ответственность. Он указал, что «все начинается с семьи».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» выступила резко против инициативы Бастрыкина о снижении возраста уголовной ответственности.
«Дети не должны расплачиваться за ошибки и невнимание к ним со стороны взрослых. Обеспечить безопасность взрослых за счет изоляции детей — не просто негуманно, но преступно по отношению к детям. Почему не до 10 [лет] или уж сразу с момента, когда ребенок научится ходить и говорить?» — возмутилась депутат.
Она указала, что дети нередко оказываются на улице, где совершают преступления, поскольку у их родителей не оказалось времени и денег, чтобы занять сыновей и дочерей спортом и творчеством, а летом — направить в загородный лагерь. Кроме того, дети часто становятся жертвами взрослых мошенников, вовлекающих их в свои схемы.
«ВСУ устроили охоту на российских детей, а мы, взрослые, вместо их защиты хотим упрятать за решетку и лишить детства», — резюмировала Останина.
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева и вовсе назвала инициативу Бастрыкина «катастрофой» и заявила, что выступает категорически против снижения возраста уголовной ответственности.
«Мне хочется обратиться к Александру Ивановичу [Бастрыкину], попросить его оставить детей в покое, наконец, и хочется попросить также Александра Ивановича самому изучить многие материалы уголовных дел, которые возбудили его подчиненные за последнее время против подростков, и я думаю, что он откроет для себя очень много интересного и нового. Потому что, на мой взгляд, часть этих дел [возбуждена] просто на пустом месте», — сказала собеседница «Газеты.Ru».
Меркачева поделилась своим ощущением, согласно которому «есть некая установка у кого-то», в связи с которой правоохранители хотят продемонстрировать криминализацию подростков. В связи с этим, по ее мнению, несовершеннолетних провоцируют на преступления, либо «видят преступление там, где ничего такого не происходило». Она также рассказала о частых обращениях в СПЧ родителей, которые просят разобраться в уголовных делах, составленных с нарушениями.
«Когда привлекли, может быть, по надуманным основаниям взрослого — это одна история. Но когда ребенка, тут уже, поверьте, возмущение гораздо больше будет. И, судя по предложению Александра Ивановича, теперь у нас будут еще и с 12 лет [сажать]. То есть сейчас ходят ко мне родители 14–15-летних. Теперь будут ходить родители 12- и 13-летних. Мне кажется, это просто катастрофа какая-то», — добавила Меркачева.
Октябрята, пионеры и комсомол
В своем выступлении Бастрыкин раскритиковал и существующие у государства инструменты по патриотическому воспитанию детей. Он выразил мнение, что действовавшие в советское время пионерское и комсомольское движение оказывали положительное влияние на молодежь, после чего спел две строчки из песни «И вновь продолжается бой»:
И Ленин — такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Затем глава СК высказал сомнения в эффективности действующего сейчас «Движения первых».
«И куда они первые идут? Где они? Что они слышат? Что видно? Первые! Поэтому, я думаю, нужно восстановить и октябрят, и пионерию, и комсомол», — сказал Бастрыкин.
Он также раскритиковал проведение в школах уроков «Разговоры о важном», заявив, что не понимает, «о чем там идут разговоры каждую субботу или там в пятницу в школах». Он предложил заменить эти занятия на уроки мужества и приглашать на них участников СВО. Кроме того, по мнению Бастрыкина, ответственная за патриотическое воспитание Росмолодежь только «распихивает по карманам» получаемые от государства гранты.