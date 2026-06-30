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Общество

В Туапсинском округе отменили режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов

Оперштаб: режим ЧС в Туапсинском муниципальном округе снят
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил краевой оперативный штаб в Telegram-канале.

«Нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также в акваторию и на берег Черного моря из-за пожара, который произошел после атаки БПЛА киевского режима 16 и 20 апреля 2026 года. В настоящее время все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены», — говорится в сообщении.

Режим ЧС в Туапсинском округе ввели 28 апреля.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. Самая крупная атака пришлась на ночь с 27 на 28 апреля. Тогда после падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В воздухе зафиксировали незначительное превышение бензола. При этом местные жители рассказывали о «черных облаках» над городом и опасениях, что «опять нефть с неба будет лить».

Ранее в Туапсе собрали и вывезли более 15 тыс. кубов загрязненного мазутом грунта.

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