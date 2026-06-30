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Общество

Мединский заявил, что поддержал бы общий экзамен по истории и обществознанию

Мединский поддержал бы идею единого экзамена по истории и обществознанию
Алексей Майшев/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что поддержал бы объединение экзаменов по истории и обществознанию. Его слова передает РИА Новости.

«Мое личное мнение — не будет, я бы это поддержал. Пропорции, примерно, 8-2 в пользу истории. Но решение за Минпросвещения», — сказал он на конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание».

Мединский отметил, что для объединения двух экзаменов потребуется около трех лет.

До этого помощник российского лидера рассказал, что переработка школьного курса обществознания позволила сократить его вдвое без потерь по содержанию, причем новые учебники редактировал лично зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Мединский подчеркнул важную роль Медведева в редактировании новых учебников, назвав его «совершенно блестящим главным редактором» и «известным правоведом». По словам помощника президента, замглавы Совбеза «лично рукой правит текст».

Ранее стало известно о возможном появлении ЕГЭ по арабскому языку в России.

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