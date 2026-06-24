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Общество

В России могут ввести ЕГЭ по арабскому

Рособрнадзор: ЕГЭ по арабскому языку могут ввести не ранее 2033 года
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 2033 года после разработки учебно-методических материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзор.

В ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год.

20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей, которые передали в ОАЭ.

В свою очередь академик Российской академии образования Евгений Ямбург отметил, что программа по изучению арабского языка будет востребована среди российских школьников. Также он подчеркнул важность изучения не только языка, но и культуры жителей арабского мира.

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