Адвоката Pussy Riot заочно приговорили к лишению свободы

Суд в Москве заочно приговорил адвоката Pussy Riot Захватова к 21 году колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил адвоката группы Pussy Riot (внесена в перечень террористических и экстремистских организаций на территории РФ) Дмитрия Захватова (признан в РФ иностранным агентом) к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Захватов признан виновным по делу, в том числе о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима, добавили в суде.

Захватов был объявлен в розыск МВД России в июле прошлого года.

26 апреля 2025 года сообщалось, что в отношении адвоката группы Pussy Riot возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

По предварительным данным, Захватов находится за границей. Адвокатский статус фигуранта был приостановлен. Судебное разбирательство проходило заочно.

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