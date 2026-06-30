Шестилетний мальчик получил ожоги 20% тела, играя с зажигалкой в Кировской области

В Кировской области шестилетний ребенок во время игр с зажигалкой получил обширные ожоги. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 30 июня в городе Вятские Поляны. Ребенок находился у себя дома и баловался с зажигалкой. В какой-то момент от огня вспыхнула футболка мальчика — мать была дома, но не смогла уследить за сыном.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. У него диагностировали ожоги 20% тела. Специалисты и сотрудники правоохранительных органов в данный момент проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого мужчина получил ожоги 20% тела на российской кондитерской фабрике. Во время мойки окон на него хлынул напор кипятка.

Ранее мужчина получил ожоги 60% тела из-за короткого замыкания в Брянске.