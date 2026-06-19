Мужчина получил ожоги 60% тела из-за короткого замыкания в Брянске

В Брянске мужчина пострадал из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на Вокзальной улице. В электрическом оборудовании произошло короткое замыкание, в результате которого пострадал 49-летний мужчина. Он получил ожоги 1-3 трепени 60% тела.

До этого в Башкирии мужчина получил 100% ожогов после похода в баню. На одном из частных подворий вспыхнула бревенчатая баня площадью 15 квадратных метров. Несмотря на быстрый выезд пожарных, огонь успел полностью уничтожить строение. Пострадавшего мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в специализированное отделение Городской клинической больницы №18 в Уфе.

Ранее подросток из Тывы получил ожоги 75% тела и спалил дом из-за вредной привычки.