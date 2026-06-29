Мужчина получил ожоги 20% тела на российской кондитерской фабрике

Mash: в Нижнем Новгороде рабочий получил ожоги 20% тела на кондитерской фабрике

В Нижнем Новгороде работник кондитерской фабрики получил ожоги на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на Сормовской кондитерской фабрике. Бисквитчик мыл окна, включил шланг и направил струю горячей воды на стекла. Когда он переходил в зону изготовления зефира, трубка отсоединилась — напор кипятка хлынул на повара.

В результате мужчина получил ожоги спины, туловища и ног. Всего пострадали 20% тела рабочего.

До этого работника нижегородского мясокомбината засосало в лопасти фаршмешалки, которую он мыл во включенном состоянии. Медики направили его в реанимацию и сделали операцию, но спасти не смогли.

Ранее рабочий упал в шахту лифта на стройке в Уфе и не выжил.