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Общество

В Коломне мужчина обстрелял автомеханика и получил 7 лет колонии

В Подмосковье мужчина пытался расправиться с автомехаником
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Коломне суд приговорил мужчину к семи годам колонии за стрельбу в сотрудника автосервиса. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел у здания автосервиса в Коломне. Мужчина, недовольный качеством ремонта своего автомобиля, поссорился с автомехаником. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в сотрудника автосервиса, но промахнулся.

Очевидцы вызвали полицию и задержали нападавшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, во время обыска в гараже обвиняемого обнаружили самодельные патроны и порох. Суд признал мужчину виновным в покушении на жизнь потерпевшего и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Срок обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Кемеровской области мужчина с мачете напал на семейную пару. Пока пострадавший был без сознания, оппонент изрубил его ноги мачете. Когда женщина попыталась вступиться за супруга, нападавший отсек ей кисть. Нападавшего задержали, он заявил, что нанес удары случайно

Ранее россиянин обстрелял соседа во время конфликта в подвале дома.

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