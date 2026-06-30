В Коломне мужчина обстрелял автомеханика и получил 7 лет колонии

В Коломне суд приговорил мужчину к семи годам колонии за стрельбу в сотрудника автосервиса. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел у здания автосервиса в Коломне. Мужчина, недовольный качеством ремонта своего автомобиля, поссорился с автомехаником. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в сотрудника автосервиса, но промахнулся.

Очевидцы вызвали полицию и задержали нападавшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, во время обыска в гараже обвиняемого обнаружили самодельные патроны и порох. Суд признал мужчину виновным в покушении на жизнь потерпевшего и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Срок обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима.

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