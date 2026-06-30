Российский туристический регион ввел ограничения на продажу бензина

В Республике Алтай до 1 сентября ввели ограничения на продажу топлива

В Республике Алтай с 1 июля вводятся ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

С 1 июля по 1 сентября в Республике Алтай вводятся ограничения на розничную продажу топлива для предотвращения ажиотажа: в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах лимит составит 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки.

В остальных районах ограничения будут мягче — 50 литров бензина и 100 литров дизеля, при этом отпуск в канистры ограничен 10 литрами. Вводимые меры не касаются экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения, соцучреждений и сельхозпредприятий.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок, и, несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее сообщалось, что в Орловской области планируют ввести продажу бензина по расписанию.