Жители Кемерово пожаловались на нашествие коршунов

В Кемерово один из домов «захватила» стая коршунов. Местные жители уверяют: в ближайшем будущем город ждут несчастья, сообщает Telegram-канал Mash.

«Десятки хищных птиц кружат над 123 домом на проспекте Ленина уже долгое время. До их появления все было относительно норм, а теперь — ужас. Все начали плохо себя чувствовать, появился иррациональный страх как у взрослых, так и у детей, а домашние животные стали бесследно пропадать. Чтобы во всём разобраться, вспомнили народные приметы», — говорится в посте.

В славянских и европейских народных поверьях коршуны, ястребы и другие хищные птицы наделялись демоническими свойствами и считались зловещими предвестниками. Например, в некоторых источниках говорится: ведьмы и колдуны способны менять свой облик и летать в виде хищных птиц, чтобы навести порчу, сглазить скот или украсть удачу.

В мае жители домов в центральном районе Казани возле театра Камала пожаловались на гигантских крыс и тараканов. Как рассказали местные, паразиты и грызуны проникают в жилые здания через вентиляционные шахты и щели в полах, а попытки справиться с этим нашествием самостоятельно приводят лишь к ухудшению ситуации. Управляющая компания одного зданий придерживается версии о том, что они прибегают из супермаркета на первом этаже.

Ранее в США испугались нашествия «зомби-белок».