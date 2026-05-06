Центр столицы российского региона атаковали огромные тараканы и крысы

Гигантские тараканы и крысы лезут в многоквартирные дома в центральном районе Казани возле театра Камала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash со ссылкой на местных жителей.

По их словам, паразиты и грызуны проникают в жилые здания через вентиляционные шахты и щели в полах, а попытки справиться с этим нашествием самостоятельно приводят лишь к ухудшению ситуации.

Горожане считают, что причина массового распространения вредителей — горы мусора, который коммунальщики систематически не вывозят.

Управляющая компания одного из подвергшихся нашествию крыс и тараканов зданий придерживается иной версии — о том, что они прибегают из супермаркета на первом этаже. Представитель УК заверил, что дезинсекция дома проводится ежемесячно и без пропусков.

На схожие проблемы жаловались жители улицы Металлургов в Екатеринбурге: по их словам, их квартиры атаковали полчища тараканов и крыс из мусорных контейнеров на фоне проблем с вывозом бытовых отходов.

Ранее в популярном магазине под кофе-автоматом нашли колонию тараканов.