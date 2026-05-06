Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Центр столицы российского региона атаковали огромные тараканы и крысы

Mash Iptash: жители центра Казани пожаловались на нашествие крыс и тараканов

Гигантские тараканы и крысы лезут в многоквартирные дома в центральном районе Казани возле театра Камала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash со ссылкой на местных жителей.

По их словам, паразиты и грызуны проникают в жилые здания через вентиляционные шахты и щели в полах, а попытки справиться с этим нашествием самостоятельно приводят лишь к ухудшению ситуации.

Горожане считают, что причина массового распространения вредителей — горы мусора, который коммунальщики систематически не вывозят.

Управляющая компания одного из подвергшихся нашествию крыс и тараканов зданий придерживается иной версии — о том, что они прибегают из супермаркета на первом этаже. Представитель УК заверил, что дезинсекция дома проводится ежемесячно и без пропусков.

На схожие проблемы жаловались жители улицы Металлургов в Екатеринбурге: по их словам, их квартиры атаковали полчища тараканов и крыс из мусорных контейнеров на фоне проблем с вывозом бытовых отходов.

Ранее в популярном магазине под кофе-автоматом нашли колонию тараканов.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!