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Американцев пугает нашествие «зомби-белок»

NYP: жителей США пугает нашествие зомби-белок
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Жителей США пугает нашествие «зомби-белок», пишет New York Post.

В США участились сообщения о белках с крупными бородавчатыми опухолями, из-за которых животных в социальных сетях начали называть «зомби-белками». По словам специалистов, причиной необычного внешнего вида, вероятнее всего, является вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека.

Фотографии больных белок начали массово появляться в интернете. О необычных белках сообщали жители Флориды, Северной Каролины, Мичигана, Огайо и ряда других штатов. Пользователи публиковали снимки животных с облысевшими участками кожи, крупными наростами и сочащимися опухолями.

По данным экспертов, наиболее вероятной причиной заболевания является фиброматоз белок — вирусная инфекция, вызываемая лепорипоксвирусом. Болезнь приводит к образованию характерных бородавчатых опухолей на коже, которые могут выделять жидкость.

Вирус передается при непосредственном контакте между животными, а также через слюну и содержимое пораженных участков кожи. Специалисты отмечают, что механизм распространения инфекции напоминает передачу вируса герпеса у человека.

В большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно в течение четырех-восьми недель. Однако при тяжелом течении опухоли могут поражать внутренние органы. Эксперты также предполагают, что распространению вируса могут способствовать кормушки для птиц, где белки часто контактируют друг с другом, оставляя слюну на остатках корма.

Ранее причиной масштабного отключения связи в США оказалась белка, перегрызшая провода.

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