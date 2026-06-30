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Ученые обнаружили неожиданное свойство темного шоколада

Aif.ru: ученые выяснили, что темный шоколад замедляет биологическое старение
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Темный шоколад способен замедлить биологическое старение. Как выяснили ученые, это связано с содержащимся в нем веществом теобромином. Результаты исследования, опубликованного в журнале Aging, перевел Aif.ru.

Исследование проводилось на основе анализа крови 1669 участников. Ученые сравнивали уровень теобромина с физиологическими показателями. Оказалось, что чем выше уровень этого вещества, тем биологический возраст ниже фактического. Более того, была выявлена связь между уровнем вещества и употреблением какао-продуктов. В исследовании подчеркивается, что речь идет не о прямом влиянии шоколада на процесс старения, а лишь о взаимосвязи.

Такой эффект теобромина исследователи объяснили тем, что он обладает антиоксидантными свойствами, за счет чего способен снижать воспаления в организме. Кроме того, это вещество, которое, помимо шоколада, содержится также в чае и орехах кола, полезно для мозга и сердечно-сосудистой системы.

До этого ученые из Наньчанского университета обнаружили, что полифенолы, содержащиеся в пищевых волокнах моркови, могут замедлять процессы старения и увеличивать продолжительность жизни. Они способны нейтрализовать избыток активных форм кислорода — нестабильных молекул, которые повреждают белки, липиды и ДНК и считаются одним из факторов старения.

Ранее был найден способ продлить «молодость» иммунной системы.

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