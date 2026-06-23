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Наука

Ученые нашли способ продлить «молодость» иммунной системы

Aging Cell: вещество из чечевицы сокращает признаки старения иммунной системы
fotomova/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Наффилда (NDORMS) обнаружили, что природное соединение спермидин из чечевицы и орехов может уменьшать признаки старения иммунной системы и усиливать иммунный ответ у некоторых пожилых людей. Результаты опубликованы в журнале Aging Cell.

С возрастом иммунная система постепенно теряет эффективность — этот процесс известен как иммуностарение. Из-за него пожилые люди становятся более уязвимыми к инфекциям и хуже реагируют на вакцинацию — во время пандемии COVID-19 более 92% смертей от коронавируса пришлось на людей старше 60 лет.

В пилотном клиническом исследовании приняли участие 40 здоровых добровольцев старше 65 лет, ранее получивших три дозы вакцины от COVID-19. В течение 13 недель участники ежедневно принимали либо спермидин, либо плацебо.

Ученые обнаружили, что примерно у четверти участников иммунный ответ на вакцинацию оказался очень слабым. Их иммунные клетки демонстрировали признаки биологического старения, включая повышенное повреждение ДНК и маркеры клеточного старения.

Прием спермидина у этих людей привел к заметному улучшению показателей иммунитета. У участников повысился уровень антител к SARS-CoV-2, а также улучшилась способность организма нейтрализовать различные варианты вируса.

Исследователи выяснили, что спермидин снижает маркеры иммунного старения и активирует аутофагию — естественный процесс клеточного «самоочищения», который помогает удалять поврежденные компоненты и поддерживать нормальную работу клеток.

По словам авторов работы, результаты пока являются предварительными, поскольку исследование проводилось на небольшой группе людей. Для подтверждения эффекта потребуются более масштабные испытания, которые покажут, способен ли спермидин стабильно улучшать работу стареющей иммунной системы и повышать эффективность различных вакцин.

Ранее была названа спортивная добавка, усиливающая иммунитет против рака.

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