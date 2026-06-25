Назван овощ, способный замедлять возрастные изменения

Полифенолы, содержащиеся в пищевых волокнах моркови, могут замедлять процессы старения и увеличивать продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Наньчанского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследование проводилось на нематодах Caenorhabditis elegans — микроскопических червях, которые широко используются для изучения механизмов старения. Несмотря на простое строение, у них есть многие молекулярные пути, связанные с долголетием, которые встречаются и у других животных, включая человека.

Ученые выделили из морковной клетчатки связанные полифенолы и добавляли их в среду обитания червей. Полифенолы — это растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Они способны нейтрализовать избыток активных форм кислорода — нестабильных молекул, которые повреждают белки, липиды и ДНК и считаются одним из факторов старения.

В результате средняя продолжительность жизни нематод увеличилась на 25,6%. Кроме того, у животных улучшилась подвижность, снизилось накопление липофусцина — пигмента, который образуется в клетках по мере старения и считается одним из его биомаркеров, — а также уменьшились жировые отложения.

Дополнительный анализ показал, что полифенолы влияли на работу генов, связанных со стрессоустойчивостью и долголетием, а также изменяли обмен веществ. По-видимому, эти соединения помогали организму более эффективно использовать энергетические ресурсы и лучше справляться с клеточным стрессом.

Авторы подчеркивают, что особый интерес представляют именно полифенолы, связанные с пищевыми волокнами. В отличие от свободных форм этих веществ, они изучены значительно хуже, хотя могут обладать собственными биологическими эффектами.

Исследователи отмечают, что результаты были получены на модельном организме, поэтому говорить о таком же влиянии моркови на продолжительность жизни человека пока преждевременно. Тем не менее работа показывает, что содержащиеся в этом овоще соединения могут оказаться перспективным объектом исследований в области здорового старения.

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