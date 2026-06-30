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Общество

В США пассажирский самолет столкнулся с беспилотником

Sky News: пассажирский самолет столкнулся с дроном при посадке в Нью-Йорке
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Во время посадки в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на приложение для прослушивания переговоров между авиадиспетчерами и пилотами ATC.com.

По данным сервиса, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании JetBlue, следовавшим из Лас-Вегаса.

«Мы столкнулись с дроном при развороте. Он ударил нас прямо над кабиной пилотов», — сказал пилот.

По информации журналистов, самолет посадили без проблем, пассажиры безопасно покинули судно. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего.

В апреле пассажирский Boeing 737, летевший из Сан-Франциско в Сан-Диего в Калифорнии, едва не столкнулся с дроном при посадке. Опасный инцидент с беспилотником произошел на высоте около 900 метров. БПЛА заметил пилот воздушного судна. Он оценил дистанцию самолета до дрона как критически малую, однако катастрофы, к счастью, удалось избежать.

Ранее у двух SSJ100 в Шереметьево с разницей в полчаса возникли проблемы с двигателем.

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