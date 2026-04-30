Самолет чуть не столкнулся с дроном при заходе на посадку

CBS: самолет избежал столкновения с дроном при посадке в Сан-Диего в США
Пассажирский Boeing 737, летевший из Сан-Франциско в Сан-Диего в Калифорнии, едва не столкнулся с дроном при посадке. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителя авиакомпании United Flight, которая осуществляла рейс.

Опасный инцидент с беспилотником произошел на высоте около 900 метров. БПЛА заметил пилот воздушного судна. Он оценил дистанцию самолета до дрона как критически малую, однако катастрофы, к счастью, удалось избежать. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в Сан-Диего, пассажиры покинули его в обычном порядке. Повреждений на корпусе авиалайнера обнаружено не было.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) подтвердили факт инцидента, подчеркнув, что полеты любых беспилотников вблизи аэропортов запрещены. Расследованием происшествия занялось ФБР. В первую очередь предстоит выяснить, кто был оператором дрона и по какой причине БПЛА оказался рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта.

До этого в США самолет вынужденно приземлился в международном аэропорту Атланты после того, как пилоты сообщили о возможном захвате борта. Пассажир, сидевший в передней части самолета, угрожал другому человек и утверждал, что на борту находится бомба. После посадки самолета спецназ вывел буйного пассажира и задержал.

Ранее в США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу.

 
