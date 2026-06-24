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Общество

У двух SSJ100 в Шереметьево с разницей в полчаса возникли проблемы с двигателем

SHOT: у двух «суперджетов» в Шереметьево возникли проблемы с двигателями
Telegram-канал Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево с разницей чуть более получаса отказали двигатели двух самолетов Sukhoi Superjet 100 одной авиакомпании. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, первый борт должен был доставить 79 пассажиров в Казань, но столкнулся с проблемой при подготовке к вылету. Отводя самолет от терминала, пилоты обратили внимание на сильную вибрацию в одном из двигателей. В результате «суперджет» на одной работающей силовой установке вместо взлетно-посадочной полосы отправился на стоянку.

Через 37 минут проблемы возникли у самолета, прибывшего рейсом из Нижнего Новгорода. Сразу после посадки в кабине загорелось предупреждение о высокой вибрации двигателя. Экипажу пришлось его выключить и тоже рулить на стоянку.

Впоследствии выяснилось, что у второго борта оказались «разрушены кронштейны крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления».

В настоящее время оба самолета отстранены от полетов и проходят проверку. Росавиация создает спецкомиссию, которая займется расследованием этих инцидентов.

Ранее в Шереметьево повредили редкий бизнес-джет за сотни миллионов рублей.

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