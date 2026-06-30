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Политика

В Кремле отреагировали на ночную атаку украинских БПЛА на столичный регион

Песков: РФ хочет обратить внимание мирового сообщества на преступления Украины
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона хотела бы привлечь внимание международного сообщества к действиям Украины, из-за которых страдают мирные жители. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и область. Представитель Кремля отметил, что результатом действий Киева являются страдания гражданских лиц, включая детей.

«Об этом должны знать и помнить все. Мы хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание к этим преступным действиям киевского режима», — сказал Песков.

В ночь на 30 июня в Московской области отразили атаку 60 украинских беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, БПЛА были уничтожены в 12 населенных пунктах — Воскресенске, Дубне, Егорьевске, Ступино, Бронницах, Чехове, Кашире, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Домодедово и Коломне.

После налета дронов в Егорьевске загорелся частный жилой дом, под завалами оказались двое взрослых и трое детей. Одного из несовершеннолетних — шестимесячного младенца — спасти не удалось.

Еще один летательный аппарат рухнул на частный дом в Павлово-Посадском округе, также фрагменты БПЛА нашли в Раменском муниципальном округе и Коломне. В Дубне в результате падения фрагментов дронов оказалось повреждено административное здание.

Ранее в Донецке при атаке украинских беспилотников пострадали огнеборцы.

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