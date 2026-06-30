Греф раскрыл способ избежать тревожности и стресса

Тревожность и стресс можно избежать, если наслаждаться сегодняшним днем. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров организации.

Глава кредитной организации отметил, что тревожность и стресс связаны с «когнитивной сложностью» человека. По его словам, когда люди начинают замечать «всяческие детали», они достраивают свое будущее, которое не всегда строится на основе «розовых красок».

«Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования... И в общем надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования», — сказал Греф.

Также в ходе собрания Греф заявил, что экстенсивный рост экономики России исчерпан и необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Гендиректор банка также сравнил российскую экономику с дойной коровой.

Ранее акционеры Сбера утвердили рекордные дивиденды.