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Бизнес

Греф сравнил экономику России с дойной коровой

Греф констатировал исчерпание экстенсивного роста российской экономики
Пресс-служба Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров организации заявил, что экстенсивный рост экономики России исчерпан, и необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, сейчас загрузка мощностей находится на пределе, поэтому требуется внедрение новых технологий, таких как ИИ.

Гендиректор банка также сравнил российскую экономику с дойной коровой.

«Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день», — сказал Греф.

Он добавил, что для внедрения новых технологий требуются инвестиции, финансовые средства, а также необходимо провести модернизацию производства, создать новые производственные циклы.

Греф также призвал снизить ключевую ставку Банка России до 10%, поскольку, по его мнению, российская экономика «переохлаждена».

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.

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