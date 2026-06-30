Акционеры Сбера утвердили рекордные дивиденды

Акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банка дивиденды на сумму 850,2 млрд рублей за 2025 год, сообщает пресс-служба банка по итогам годового заседания Общего собрания акционеров банка.

Выплаты дивидендов составят 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. В Сбере сообщили, что дата определения лиц, которые получат дивиденды, — 20 июля.

«По итогам 2025 года Сбер заработал 1 706 млрд рублей чистой прибыли, что на 7,9% превышает результат 2024 года. Сегодня акционеры приняли решение направить 50% этой чистой прибыли на дивидендные выплаты», — рассказал президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Он добавил, что половина чистой прибыли поступит в бюджет государства.

«Эти выплаты получат также более 2,4 млн акционеров Сбера — за последний год их число выросло почти на 600 тысяч. Для нас это большая ответственность и мы стремимся, чтобы каждый акционер чувствовал себя не просто владельцем акций, а партнером, сопричастным к формированию будущего Сбера», — сказал он.

Также Греф напомнил, что в этом году Сбер отмечает 185-летие.

«За почти два столетия компания прошла путь от сберегательных касс до одной из крупнейших технологических компаний страны. Мы будем продолжать укреплять технологическое лидерство, инвестируя в инновации и искусственный интеллект», — рассказал президент Сбера.

По словам председателя наблюдательного совета Сбербанка, министра финансов РФ Антона Силуанова, в2025 году Сбер подтвердил статус стратегического института развития.

«Половина от утвержденного акционерами объема дивидендов – более 425 млрд рублей – поступит в федеральный бюджет страны. Средства пойдут в том числе на финансирование приоритетных государственных программ. Дивиденды Группы Сбер трансформируются в реальные ресурсы для развития экономики нашей страны и повышения качества жизни россиян», — сказал он.