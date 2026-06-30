ВОЗ проведет экстренное совещание в связи с экстремальной жарой в Европе

Клюге: ВОЗ 6 июля проведет экстренное совещание в связи с жарой в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 6 июля проведет экстренное совещание в связи с аномальной жарой в Европе. Об этом заявил европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге, передает HLN.

По словам Клюге, совещание должно помочь понять, какие уроки можно извлечь из сложившейся ситуации, и что Европа может и должна сделать, чтобы подготовиться к новым высоким температурам. Кроме того, организация хочет оценить готовность государств-членов Евросоюза к аномальной погоде и укрепить сотрудничество между ними.

Европа больше недели охвачена экстремальной жарой. Температурные рекорды были зафиксированы во многих странах континента.

Одной из наиболее серьезно пострадавших от экстремальной жары европейских стран оказалась Франция. В стране за три дня — 24, 25 и 26 июня — ежедневное число летальных исходов из-за аномальной погоды выросло с 0,9–1 тысячи до 1,2–1,4 тысячи случаев.

В начале прошлой недели на севере Испании был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.

Ранее глава ВОЗ назвал число пострадавших от аномальной жары в Европе.