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Глава ВОЗ назвал число преждевременно умерших от аномальной жары в Европе

Глава ВОЗ: жертвами экстремальной жары в Европе стали более 1,3 тысячи человек
Global Look Press

Более 1,3 тысячи случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами, зарегистрировано в Европе за последнюю неделю — с тех пор, как туда пришла экстремальная жара. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в своем аккаунте в X.

По его словам, тепловой удар часто называют «тихим убийцей», так как его губительные для организма последствия проявляются не сразу. Жертвами жары в основном становятся пожилые люди, дети и те, кто не имеет возможности охладить помещение, в котором находится, добавил глава ВОЗ.

«Европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур», — подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых показателей и превосходит по скорости прогрева все остальные континенты.

Одной из наиболее серьезно пострадавших от экстремальной жары европейских стран оказалась Франция: местная служба здравоохранения оценила избыточную смертность, вызванную последствиями аномально высоких температур, в 1 тысячу случаев с 24 июня.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.

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