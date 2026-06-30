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В регионах России таксисты реже выходят на работу из-за проблем с топливом

«Ъ»: в ряде регионов РФ таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом
Shutterstock

В ряде регионов России водители такси стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Гендиректор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров рассказал изданию, что отток таксистов вырос на 20%. Гендиректор таксопарка «369» Михаил Манхаев заявил, что отток водителей из-за ситуации с топливом составил 5–10%.

Водители реже появляются на линии, стараются не брать многочасовые маршруты и заказы в центр города, так как им может не хватить топлива, поделился член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов.

По данным издания, в настоящее время в Краснодаре, к примеру, около половины автозаправочных станций приостановили работу. В Иркутской области введен режим повышенной готовности. В Дагестане, Белгородской, Калининградской, Липецкой и Саратовской областях, Красноярском крае введены ограничения по объему продажи топлива в один автомобиль.

Топливный кризис сильнее всего сказался на рынке такси по той причине, что, в отличие от общественного транспорта, таксисты заправляются самостоятельно и зависят от ситуации на АЗС, отметил глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов.

Водители тратят больше времени на поиск нужной АЗС и заправку, при этом могут взять меньше заказов, чем раньше, рассказали в сервисе заказа такси «Максим». Там же добавили, что таксопарки призывают водителей заправлять машины в ночное время или рано утром, когда очередей на АЗС нет.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным.

Ранее в Кремле подтвердили, что ведутся переговоры о поставках топлива в Россию.

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