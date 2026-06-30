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Общество

Пожарных в Свердловской области эвакуировали из здания на экскаваторе

В Нижних Сергах пожарных эвакуировали из окон подтопленной части на экскаваторе

Сотрудников пожарной части в городе Нижние Серги Свердловской области вывозили из подтопленной зоны на экскаваторе. Об этом сообщает E1.RU.

Судя по кадрам, которые опубликовал Telegram-канал, из-за резкого подъема уровня воды двери оказались заблокированы. Пожарных пришлось эвакуировать прямо из окон здания.

По данным ГУ МЧС по региону, вечером 29 июня из-за обильных осадков в Нижнесергинском городском округе произошло повышение уровня воды. В результате перелива русла потоком воды разрушен пешеходный мост на улице Жукова. Из-за промыва береговой линии произошел перелив реки Заставка, затоплены 50 жилых домов, в которых проживают 120 человек. Развернут пункт временного размещения, данных о пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще 29 частных жилых домов затоплены из-за увеличения уровня воды после дождя в поселке Билимбай. В ликвидации последствий непогоды задействованы 69 человек и 16 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее на Кубани после прорыва дамбы затопило поля и хутор.

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