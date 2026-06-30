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Общество

Жилые дома затоплены в ряде населенных пунктов Свердловской области после дождей

В Свердловской области из-за сильных дождей затоплены 79 жилых домов
Shutterstock/sunakri

Дождевой паводок в Свердловской области подтопил 79 жилых домов в разных муниципалитетах, в том числе 50 домов в Нижнесергинском городском округе. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону, передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что вечером 29 июня из-за выпадения обильных осадков в Нижнесергинском городском округе произошло повышение уровня воды в реке. В результате перелива русла потоком воды разрушен пешеходный мост на улице Жукова. Из-за промыва береговой линии произошел перелив реки Заставка, затоплены 50 жилых домов, в которых проживают 120 человек.

Развернут пункт временного размещения. Данных о пострадавших нет.

Кроме того, еще 29 частных жилых домов были также затоплены из-за увеличения уровня воды после дождя в поселке Билимбай.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 69 человек и 16 единиц техники, добавили в МЧС.

23 июня в Оренбургской области ввели режим ЧС межмуниципального характера из-за непогоды.

Ранее в Челябинской области автомобиль упал в воду на размытой дороге.

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