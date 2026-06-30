Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Москве пассажирам пригородных поездов будут бесплатно раздавать воду

В Москве ЦППК до выходных будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) из-за жары в Москве до конца рабочей недели будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наступил самый жаркий летний месяц, а значит, самое время для раздачи воды. До конца рабочей недели по будням, пока стоит жара, будем бесплатно предлагать воду с 14.00 до 17.00 на вокзалах», — говорится в сообщении.

Акция пройдет на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. А также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов. Пассажиров будут ждать у брендированных стоек.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что экстремальная жара, накрывшая Европу, «дотянется краем» до Центральной России. В том числе в ближайшее время она придет в Москву и Подмосковье. Так, в первые дни июля температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Так, 1 июля, в Москве днем ожидается от +28°C до +30°C, а в Подмосковье — +25 — 30°C. В четверг дневная температура в Московском регионе поднимется до + 31°C. Ближайшие дни будут солнечными, а спадать жара начнет только к концу рабочей недели.

Ранее активисты переименовали станции в метро Лондона из-за жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!