В Москве пассажирам пригородных поездов будут бесплатно раздавать воду

В Москве ЦППК до выходных будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) из-за жары в Москве до конца рабочей недели будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наступил самый жаркий летний месяц, а значит, самое время для раздачи воды. До конца рабочей недели по будням, пока стоит жара, будем бесплатно предлагать воду с 14.00 до 17.00 на вокзалах», — говорится в сообщении.

Акция пройдет на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. А также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов. Пассажиров будут ждать у брендированных стоек.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что экстремальная жара, накрывшая Европу, «дотянется краем» до Центральной России. В том числе в ближайшее время она придет в Москву и Подмосковье. Так, в первые дни июля температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Так, 1 июля, в Москве днем ожидается от +28°C до +30°C, а в Подмосковье — +25 — 30°C. В четверг дневная температура в Московском регионе поднимется до + 31°C. Ближайшие дни будут солнечными, а спадать жара начнет только к концу рабочей недели.

Ранее активисты переименовали станции в метро Лондона из-за жары.