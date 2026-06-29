Активисты переименовали станции в метро Лондона из-за жары

Активисты временно переименовали несколько известных станций лондонского метро, чтобы привлечь внимание к аномальной жаре, накрывшей Великобританию, пишет Independent.

Во время акции участники заменили названия станций на плакатах. Так, Baker Street превратилась в «Baking Street» («Пекущаяся улица»), London Bridge — в «London's Burning» («Лондон горит»), а Tottenham Court Road — в «Hottenham Court Road», обыграв слово hot («жаркий»).

Под обновленными названиями активисты также разместили наклейки с надписью: «Жара. Спонсор — Shell», возлагая ответственность за изменение климата на нефтегазовую отрасль.

Как сообщают СМИ, акция прошла на фоне рекордной жары в Великобритании. Из-за экстремальной погоды в стране были закрыты некоторые школы, возникли перебои в работе транспорта, а несколько больниц объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Чехии дважды обновился температурный рекорд.